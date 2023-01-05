В 2023 году водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в течение 69 дней. Оплачивать стоянку не нужно будет в новогодние каникулы, на День защитника отечества, в Международный женский день, а также на майские праздники, День России и День Конституции, говорится в Telegram-канале Дептранса столицы.

Кроме того, бесплатными будут парковки по воскресеньям, то есть 51 день в году. В такие дни исключением будут только места с тарифами 380 и 450 рублей в час.

В праздники по решению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все уличные парковки бесплатными — на дороги выезжает меньше машин. По воскресеньям автомобилей на улицах меньше, чем с понедельника по субботу, поэтому водители могут оставлять машины без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час, — сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Предложенные меры не распространяются на стоянки со шлагбаумами.

Ранее в Москве снизилась стоимость парковочных тарифов на 27 улицах и выросла на 149, где загруженность мест для стоянки достигает 100%. Ожидается, что обновленные тарифы помогут освободить до 10–15% мест, благодаря чему автомобилистам станет проще парковаться.