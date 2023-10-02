Уволенный из-за наркотиков москвич пришел с травкой на суд с работодателем

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Уволенный из-за проблем с наркотиками житель Москвы решил засудить своего бывшего работодателя, но явился на заседание суда с марихуаной и двумя приспособлениями для ее употребления, сообщил Telegram-канал Mash. Впоследствии мужчину не пустили на слушание и составили административный протокол за незаконное хранение наркотиков.

По информации канала, 53-летний москвич возмутился тем, что его выгнали с работы из-за употребления запрещенных веществ. Он пошел разбираться в суд, но зачем-то взял на заседание марихуану, спрятанную в упаковке из-под шоколадного яйца.

Оставшегося без работы москвича задержали на входе в суд, запрещенное растительное вещество изъяли. Теперь ему грозит 15 суток ареста или штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее в Москве сотрудники полиции остановили автомобиль 33-летнего мужчины, в рюкзаке у которого обнаружили переносную нарколабораторию. Мужчина перевозил стеклянные емкости с неизвестной жидкостью, пластиковую бутылку с белым порошком, цифровые весы и другие подозрительные предметы. Гаишникам пришлось вызывать саперов, чтобы удостовериться в отсутствии у водителя взрывчатки.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.