Уволенный глава МИД Абхазии нашелся в Москве МИД Абхазии: Ардзинба сам подал заявление и сейчас находится в Москве

Отправленный в отставку глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сам подал заявление об уходе в связи с переходом на новую работу, следует из сообщения медиацентра внешнеполитического ведомства республики в Telegram-канале. По словам бывшего руководителя ведомства, сейчас он находится в Москве.

Я подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу. Это было запланированное решение. Сейчас нахожусь в Москве, — приводит пресс-служба слова экс-министра.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания освободил от должности Ардзинбу. Соответствующий указ размещен на сайте руководителя республики. Исполнять обязанности главы МИД будет заместитель министра Ираклий Тужба.

Президент Бжания до этого заявлял, что Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве России и Белоруссии при сохранении своей независимости, которая оплачена дорогой ценой. По его словам, прохождение всех юридических процедур и подготовка нормативных актов могут занять от пяти до десяти лет.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией в 1992–1993 годах. В 2008 году Грузия ввела войска в Южную Осетию при попытке возврата региона под свой контроль. Войска РФ вытеснили грузинские силы и Москва признала независимость двух территориальных единиц.