«Уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу нашли новое пристанище «Уволенный» кот Маркиз будет жить у заведующей московской библиотекой

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«Уволенный» из московской библиотеки в Строгино после жалобы пенсионера кот Маркиз не вернется в учреждение, он станет жить у заведующей библиотекой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В принятии решения о том, что дальше делать с котом, участвовал коллектив библиотеки, объединение культурных центров и столичный департамент культуры.

После жалобы посетителя на питомца и эпидемобстановку Маркиза отправили на передержку, после чего вернули обратно в библиотеку и два дня решали, куда пристроить кота. Команда библиотеки хотела, чтобы Маркиз остался в библиотеке, где он прожил восемь лет.

Заведующая учреждением Елена Акинова ранее рассказала, что кота Маркиза выгнали из библиотеки после жалобы посетителя. Она отметила, что недовольный читатель не первый год придирается к сотрудникам библиотеки.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что оснований для «увольнения» кота Маркиза из московской библиотеки № 248-1 в московском Строгино нет. Парламентарий указал, что в законодательстве нет правил, запрещающих держать котов в библиотеках.