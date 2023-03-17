Уволен перенесший инфаркт глава столичного МЧС ТАСС: начальника столичного главка МЧС России Сергея Желтова освободили от должности

Фото: Главное управление МЧС России по г. Москве

Сергей Желтов

Начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов освобожден от занимаемой должности, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По некоторым данным, причиной увольнения могло стать состояние здоровья Желтова после инцидента во время тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов освобожден от занимаемой должности, — заявил ТАСС источник.

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что увольнение могло быть связано с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в июне 2022 года. По данным канала, во время пожара мужчина надышался угарным газом, перенес инфаркт и впоследствии был прооперирован в центре имени Н. В. Склифосовского.

Желтов возглавлял столичное управление ведомства с марта 2020 года, а до этого числился временно исполняющим обязанности начальника.

За время пожара, в котором пострадал Желтов, из здания БЦ эвакуировали более 120 человек. Представитель экстренных служб заявлял, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плазе» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание.