Утренние пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве из-за сильного снегопада пробки на дорогах выросли до 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, высота сугробов в столице и в Подмосковье достигла 19 и 26 сантиметров соответственно. В своем Telegram-канале он отметил, что за сутки в столичном регионе выпало 20–25% суточной нормы осадков.

По данным столичного дептранса, заторы наблюдаются на Третьем транспортном кольце, Варшавском, Каширском, Ленинградском, Ярославском, Можайском шоссе, Волгоградском проспекте, Профсоюзной улице и проспекте Мира. Также высокая загруженность на северо-западе, юго-востоке и востоке МКАД.

Гололедица, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение. Просим воспользоваться городским транспортом для поездок по городу, он работает штатно, — отметили в дептрансе.

По информации Telegram-канала Shot, на МКАД фуры буксуют на подъемах из-за гололедицы. Так, жители Химок были вынуждены идти пешком до метро, поскольку грузовик не смог заехать на эстакаду.

Из-за снегопада ранее в столичных аэропортах было отменено или задержано более 50 рейсов. В Росавиации отметили, что крупных сбоев пока не зафиксировано.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 14 и 15 декабря в Москве ожидаются сильный снегопад и заносы на дорогах. Снегопад компенсирует гололедицу, однако из-за сильного ветра на дорогах вырастут сугробы.