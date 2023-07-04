Утки спровоцировали аварию на МКАД и попали на видео

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На 86-м километре МКАД произошло ДТП с участием трех машин, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы. Авария произошла 26 июня, причиной стала утка с утятами, которые переходили дорогу.

На видео с камеры наблюдения видно, что первым, кто заметил уток и затормозил, был водитель грузовика. Вслед за грузовой машиной начали останавливаться другие автомобили. Один из водителей не успел отреагировать и сбросить скорость, поэтому врезался в бампер впередистоящей машины, которая откатилась и врезалась в еще один автомобиль. Утки при аварии не пострадали.

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