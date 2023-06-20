Устроивший фейерверк в Химках заявил, что подавал сигнал по указу ЦБ Подорвавший пиротехнику в Химках москвич заверил, что его заставили сделать это сотрудники ЦБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Устроивший фейерверк в отделении Сбербанка в Химках москвич рассказал, что его убедили сделать это мошенники, представившиеся сотрудниками Центробанка. Таким образом они попросили его подать сигнал, чтобы задержать мошенников, которые планировали оформить на него кредит, сообщает пресс-служба УМВД по Подмосковью на официальном сайте. До этого злоумышленники получили от него 1,5 млн рублей якобы на страховку.

Молодой человек пояснил, что действовал по указаниям, поступившим ему по телефону от лиц, представлявшихся сотрудниками Центрального банка и правоохранительных органов. Данная информация будет проверена в ходе расследования, — пояснили в полиции.

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На видеозаписи с показаниями подозреваемого молодой человек заявил, что злоумышленники требовали подать сигнал, дождавшись, чтобы в помещении не было других людей.

Меня смогли убедить, несмотря на попытки сопротивления, что проводится операция по задержанию мошенника. И нужно подать сигнал в виде фейерверков в зале ожидания, предварительно убедившись, что в нем никаких посторонних лиц нет, — сказал задержанный.

Залпы пиротехнического устройства прогремели в химкинском отделении Сбербанка утром 20 июня. Никто из свидетелей инцидента не пострадал. Сообщалось, что подозреваемым оказался 19-летний Максим Захаров. Возбуждено уголовное дело.