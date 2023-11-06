Устроивший драку со стрельбой боксер стал фигурантом уголовного дела Дело о хулиганстве возбудили против боксера Иванова после стрельбы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении боксера Никиты Иванова, устроившего драку со стрельбой у ресторана в центре Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, которые приводит пресс-служба министерства, сейчас спортсмен задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в отношении жителя Тамбовской области, 1986 года рождения, ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы, — заявила Волк.

Драка произошла в результате конфликта, случившегося между Ивановым и другими посетителями ресторана. В ходе потасовки спортсмен открыл стрельбу из пневматического пистолета, ранив четверых человек. Их госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что конфликт в центре Москвы зафиксировала камера видеонаблюдения. На почти трехминутной записи видна и драка у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной и стрельба из травматического оружия, в результате которой пострадали четыре человека.