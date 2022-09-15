Устроившего ДТП водителя каршеринга во дворе жилого дома в Москве задержали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Парковой улице на востоке Москвы был задержан водитель автомобиля каршеринга, который разбил арендованную машину во дворе жилого дома, кадры происшествия публикует Telegram-канал «Новости Москвы». Водитель на полном ходу врезался в стены дома, по пути задевая другие припаркованные автомобили.

Водителя пытались остановить очевидцы — мужчина предпринял попытку вытащить лихача из автомобиля, но тот продолжил движение и врезался в забор. После того, как машина остановилась, двое других свидетелей происшествия подбежали к автомобилю.

Информация о состоянии владельца и пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, в ДТП с грузовиком на Московском малом кольце в Подмосковье погибли четыре человека и два пострадали. Авария произошла накануне ночью на 73-м километре трассы А-107 (Московское малое кольцо).