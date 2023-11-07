Устроившего драку со стрельбой боксера арестовали в Москве Прокуратура Москвы сообщила об аресте боксера Никиты Иванова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боксера Никиту Иванова арестовали на два месяца после драки с применением оружия у одного из ресторанов Москвы, сообщили в столичной прокуратуре. Мужчина проведет под стражей 60 дней.

С учетом позиции Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в совершении хулиганства, совершенного с применением насилия к гражданам и оружия, меру пресечения в виде заключения под стражу, — указали в ведомстве.

Также в прокуратуре сообщили, что обвиняемый не признал своей вины. В ходе судебного заседания спортсмен просил не отправлять его под стражу.

Установлено, что драка произошла в результате конфликта, случившегося между Ивановым и другими посетителями ресторана. В ходе потасовки спортсмен открыл стрельбу из пневматического пистолета, ранив четверых человек. Их госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.

Один их пострадавших, студент МГУ Олег Гусаревич, рассказал Telegram-каналу Mash, что конфликт с боксером начался после просьбы закурить. Студент стоял около ресторана с компанией, когда спортсмен по-хамски положил руку на его плечо и попросил сигарету. После этого произошла драка и стрельба. В результате у Гусаревича в трех местах был сломан нос, также у него диагностировали смещение лицевой кости, травму почки и двух пальцев на руке.