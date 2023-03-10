Стало известно, кто отравил воду в московской школе Трое учеников пятого класса добавили антисептик в воду в кулере в московской школе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антисептик попал в воду в кулере школы «Покровский квартал» из-за троих учеников пятого класса, рассказал NEWS.ru директор учебного заведения Павел Терехов. По его словам, администрация школы провела разъяснительную беседу о правилах безопасности.

Вечером 9 марта трое учеников 5-го класса брызнули антисептиком в кулер с водой. А сегодня, 10 марта, несколько детей обратились с жалобами на тошноту. Администрация школы незамедлительно вызвала скорую помощь и сообщила о случившемся родителям. Ребят отвезли в больницу для дополнительного медицинского обследования, — сказал директор.

Он добавил, что на данный момент школьники чувствуют себя удовлетворительно и в скором времени вернутся к занятиям. По словам источника NEWS.ru, знакомого с ситуацией, в больницу были доставлены 10 детей.

В другой московской школе сегодня подрались двое десятиклассников. Подростков разнимали учителя и ученики школы. Один из участников драки в итоге оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости. Его готовят к операции.

Отец потерпевшего рассказал, что нападавший в числе других подростков на протяжении нескольких лет травил школьников. Кроме того, рассказал мужчина, дети даже угрожали его жене и звонили ей ночью.