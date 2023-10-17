Установлены личности погибших в ДТП с пожаром в Москве Жертвами ДТП в Ясенево стали 41-летний мужчина и 36-летняя женщина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертвами столкновения двух автомобилей с последующим их возгоранием на юго-западе Москвы стали 41-летний мужчина и 36-летняя женщина, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. По факту аварии проводится проверка.

Установлены личности погибших — это мужчина 1982 года рождения и 36-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, — говорится в сообщении.

ДТП произошло 17 октября в районе Ясенево. В Соловьином проезде столкнулись и загорелись легковой автомобиль и внедорожник. После того как пожар был потушен, в одной из машин обнаружили тела водителя и пассажира.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля и поезда на железнодорожном переезде в Саратовской области. В аварии также пострадал женщина, которая была срочно доставлена в больницу.

15 октября джип на полной скорости врезался в легковую машину во время движения по проспекту Мира в Москве. В результате столкновения легковушка вспыхнула. На то, чтобы ее потушить пожарным потребовалось восемь минут. Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало.