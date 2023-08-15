Стало известно, что за предмет нашли под днищем иномарки в Москве «112»: в Москве под днищем Toyota Land Cruiser нашли пластиковый пакет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной паники в московском автосервисе стал пакет, прилипший к днищу Toyota Land Cruiser, сообщает Telegram-канал «112». Сотрудники правоохранительных органов установили, что угрозы он не представляет.

Канал отмечается, что пока непонятно, сам ли пакет прилип к днищу Toyota Land Cruiser, или кто-то решил не смешно пошутить.

По данным «112», предмет, похожий на взрывчатку, нашли под днищем автомобиля Toyota Land Сruiser в автосервисном центре на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Информации о пострадавших покa нет.

Почти год назад преступники подложили реальную бомбу в автомобиль той же марки, машина принадлежала журналистке Дарье Дугиной.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года в Моcковской области. Когда девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загoрелась.

ФСБ назвала организаторами преступления украинские спецслужбы, а иcполнителем — гражданку Украины Наталью Вовк. Басманный суд заочно арестовал ее, предъявив обвинение в убийстве общеопасным способом по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти или вражды.