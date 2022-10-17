Установлена личность погибшего в шахте лифта в многоэтажном доме в Москве «112»: погибший в шахте лифта в Москве искал закладку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в многоэтажном доме на Свободном проспекте мужчину придавило лифтом. Как пишет Telegram-канал «112», погибшим оказался 18-летний уроженец Смоленской области, который искал в шахте лифта закладку. Следственный комитет и прокуратура по факту произошедшего проводят проверку.

По данным «112», инцидент произошел в ночь на 17 октября в столичном районе Новогиреево. Как утверждают авторы, молодой человек самостоятельно отжал двери лифта на первом этаже, пока кабина располагалась выше. В публикации говорится, что 18-летний житель Смоленска пробрался в шахту лифта в поисках закладки, одновременно с этим кабина лифта поехала вниз и придавила мужчину.

Ранее в Краснодаре лифт едва не отрубил голову мужчине. В Сети были опубликованы кадры, как молодой человек заходил в кабину в момент, когда она резко поехала вверх. Мужчина пропустил соседа, выходящего из лифта, и, глядя в телефон, попытался покинуть свой этаж. Внезапно кабина начала подниматься вверх и едва не придавила молодого человека — он вовремя отвлекся от гаджета и успел отпрыгнуть назад.

Как рассказала жительница дома, после этого был сильный грохот, несколько раз включалась пожарная сигнализация. Соседи утверждают, что был даже дым. Женщина добавила, что незадолго до этого люди жаловались в управляющую компанию, что лифт на протяжении двух недель трясется. После обращений, по словам владелицы одной из квартир, приходил мастер, который якобы все починил.