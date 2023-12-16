Установлена личность мужчины, напавшего на полицейского возле «Садовода» Напавшим на полицейского возле рынка в Москве оказался уроженец Таджикистана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напавшим на полицейского возле рынка «Садовод» в Москве оказался 21-летний гражданин Узбекистана по имени Сухроб, сообщает Telegram-канал «112». Молодой человек попытался скрыться при проверке документов. Он протащил полицейского на авто, а после нанес несколько ударов.

Сейчас против задержанного возбуждено два уголовных дела по статьям об оскорблении и насилии в отношении представителя власти. Параллельно возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а зачинщиков потасовки возле рынка продолжают доставлять в отдел полиции.

Конфликт около рынка «Садовод» начался вечером 15 декабря. Полицейские проводили рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Они попытались проверить документы у одного из водителей на улице Верхние Поля, однако получили отпор.

В ходе конфликта большая толпа напирала на правоохранителей, полицейской машине порезали колеса. Силовикам, чтобы успокоить нападавших, пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Затем к рынку «Садовод» прибыли дополнительные наряды ДПС и полиции, толпа разошлась, кроме тех, кто был задержан на месте.