Установлена личность предполагаемого главаря террористов из «Крокуса» SHOT: Фаридуни может оказаться главарем террористов из «Крокуса»

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл»

Предполагаемым лидером террористов, устроивших нападение на красногорский «Крокус Сити Холл», сейчас считается Шамсидин Фаридуни, передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, мужчина был единственным, с кем контактировал куратор. Вербовка, предположительно, произошла во время нахождения Фаридуни в Турции. Официального подтверждения данной информации пока нет, правоохранительные органы не называют главаря террористов.

Как сообщает канал, именно Фаридуни получал инструкции от заказчиков, он же занимался подготовкой остальных членов группы злоумышленников перед терактом. Также Telegram-канал отмечает, что до этого подельники не знали друг друга и жили в разных местах.

Известно, что Шамсидин Фаридуни родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны, у него есть восьмимесячный ребенок. Он официально работал на фабрике в Подольске, в феврале он был в Турции, оттуда же он публиковал фото в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Предполагается, что за несколько недель до теракта он посещал «Крокус Сити Холл», чтобы оценить обстановку и получить данные о расположении ключевых объектов центра.

Ранее сообщалось, что изначально террористы хотели устроить теракт во время концерта певца SHAMAN, который прошел в «Крокусе» 9 марта. Предположительно, планам злоумышленников помешало предупреждение посольства США, сообщившего о высоких рисках террористической атаки.