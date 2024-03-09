Усиления, дежурства полиции: в Москве паника из-за угрозы теракта?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские и коммунальщики в Москве переведены на усиленный режим работы. Связано ли это с угрозой теракта, какие страны призвали граждан бежать из России, может ли угроза оказаться фейком?

Что происходит в Москве

Telegram-канал Baza сообщил, что полиция Москвы переведена на усиленный режим службы. По данным канала, это связно с заявлением посольства США о высокой вероятности теракта в столице России в «ближайшие 48 часов» (то есть на праздничных выходных).

«Число патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2–2,5 раза, также на дежурство отправили сотрудников в гражданской одежде. Причем в составе патруля <...> обязательно должна быть и девушка. Вероятнее всего, это связано с тем, что проверять должны и женщин, и мужчин», — отмечает канал.

Кроме того, заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что на усиленный режим работы переведены столичные коммунальщики — около 1,5 тысячи человек. Принимаются дополнительные противопожарные и контртеррористические меры на инженерной и топливно-электрической инфраструктуре, сообщает информационный центр правительства Москвы. Кроме того, будет тщательнее проводиться уборка дорог.

Какие страны предупредили о теракте в Москве

На 9 марта представители целого ряда стран объявили о росте террористической угрозы в Москве и призвали своих граждан покинуть Россию. Первыми 7 марта об угрозе со стороны «экстремистов» заявили в посольстве США. Следом за ними своих граждан призвали к осторожности Великобритания и Латвия. Следом аналогичное заявление сделало посольство Южной Кореи. Все страны, призывая избегать скоплений людей, сослались на заявление Госдепартамента.

Позже предупреждения распространили Кипр, Чехия, Швеция и Канада. Ни одно из посольств не раскрыло детали возможного теракта.

Главред RT Маргарита Симоньян напомнила представителям США, что если они что-то знают о подготовке теракта, то обязаны поделиться этим с российскими спецслужбами.

7 марта ФСБ сообщила о ликвидации вооруженных боевиков, принадлежащих к террористической группировке «Исламское государство в Афганистане» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Их ячейку выявили в Калужской области. ФСБ сообщила, что они готовили теракт в одной из столичных синагог.

Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил, что российские силовики ликвидировали двух казахских граждан, выехавших в Россию. Информацию об их принадлежности к террористической группировке Казахстан не комментировал. КНБ ведет досудебное расследование.

В соцсетях высказывались предположения, что предупреждение Госдепартамента США касалось террористов ИГ и остается возможность, что на свободе остаются другие ячейки террористов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят об угрозе теракта в Москве

Заявление США о подготовке теракта в России может быть информационно-психологической операцией, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он предположил, что угроза может быть связана с предстоящими выборами президента РФ.

«Гадят, как могут. Хотят запугать и россиян, и туристов», — заявил Липовой NEWS.ru.

Схожее мнение высказал MK.RU президент союза «Офицеры Группы Альфа» подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов. Он склоняется к мнению, что объявленная террористическая угроза — это утка.

Он напомнил, что у России не так уж много врагов, способных организовать такую операцию.

«На первом месте, конечно, СБУ и прочие силовые структуры Украины. Сохраняется также угроза со стороны ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и родственных ему движений. Но достаточно странным — если считать опасность реальной — выглядит выбор даты», — отметил Филатов.

Полковник ФСБ отметил, что не помнит случаев, чтобы США или Великобритания «шутили», выпуская ложные предупреждения о терроризме. Филатов напомнил, что уже скоро в России будут проходить президентские выборы, когда опасность терактов очень велика.

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов также предупредил об угрозе терактов во время выборов. В комментарии изданию «Силовой блок» он особо выделил киберугрозы.

«Сорвать выборы, я думаю, это на сегодняшний день основная задача противника. <...> Возможно, противник постарается организовать DDoS-атаки на избирательные сайты, их попытаются обрушить, чтобы у людей не было доступа к полезной информации. Также возможно, что целью врага станет система дистанционного электронного голосования. Все будет зависеть от компетентности и профессионализма хакеров», — подчеркнул Михайлов.

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