«Ушла эпоха»: Диана Гурцкая высказалась о смерти скульптора Церетели Певица Диана Гурцкая призналась, что Зураб Церетели был очень чутким человеком

Фото: NEWS.ru

Диана Гурцкая

Со смертью скульптора Зураба Церетели ушла целая эпоха, заявила певица народная артистка России Диана Гурцкая в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Артистка подчеркнула, что художник был очень добрым человеком, к которому можно было обратиться за советом. Он всегда будет в сердцах людей, добавила она.

Он был удивительным человеком, добрым, чутким, внимательным всегда, он помогал всем. <...> Жаль, когда уходят такие люди, уходит эпоха, — подчеркнула певица.

Ранее художник Никас Сафронов заявил, что Церетели превзошел своими работами наследие Леонардо да Винчи. Он назвал своего коллегу великим. Сафронов напомнил, что имя Церетели с 1970-х годов никогда «не остывало». Его творчество вызывало споры, но он остался ведущим скульптором страны и сохранил свое наследие, добавил художник.

Кроме того, Сафронов рассказал, что Церетели восстанавливал «исчезающие» в России академии. Он подчеркнул, что речь идет об Академии художеств на улице Пречистенка, а также Музее современного искусства. Сафронов считает, что Церетели сохранил прошлое, настоящее и будущее художественной культуры. Также он всегда был добр к окружающим, добавил художник.