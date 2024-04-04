Ущерб по делу Всероссийского обществе глухих превысил 200 млн рублей МВД: ущерб от махинаций во Всероссийском обществе глухих превысил 200 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Материальный ущерб от действий фигурантов дела о растратах во Всероссийском обществе глухих (ВОГ) превысил 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Отмечается, что обвиняемые продали принадлежавшие организации здания и земельные участки, расположенные в Татарстане, Новосибирской, Тверской, Омской и Калининградской областях.

Материальный ущерб от противоправной деятельности составил свыше 200 млн рублей, — сказано в сообщении.

По данным следствия, с 2015 по 2019 годы глава ВОГ, двое его заместителей, помощник и еще несколько сотрудников заключили ряд сделок по продаже недвижимости организации по заведомо заниженной стоимости. Также по делу, возбужденному по уголовной статье о растратах в особо крупном размере, проходит бывший президент общества глухих.

Ранее Мещанский суд Москвы заключил под стражу главу ВОГ Станислава Иванова. Его арестовали до 8 апреля текущего года. Следователи также просили отправить в СИЗО вице-президента Венеру Гаулстон и бывшего вице-президента общества Вадима Иванченко.

Бывшего главу организации Валерия Рухледева в марте 2023 года приговорили к семи годам лишения свободы по делу о растрате средств организации в сумме 50 млн рублей. Тогда же экс-начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев получил шесть с половиной лет колонии, а бывший начальник управления финансов организации Наталья Зембатова — четыре с половиной года колонии.