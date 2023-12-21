Ушел из жизни племянник Иосифа Сталина MK.RU: в Москве на 95-м году жизни скончался племянник Сталина Леонид Аллилуев

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Двоюродный племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев умер на 95-м году жизни, сообщает MK.RU. По данным издания, мужчина скончался 20 декабря в своей квартире в высотном доме на Котельнической набережной.

В этот день Аллилуеву стало плохо, его дочь вызвала скорую помощь. Однако прибывшие медики не смогли реанимировать пенсионера. Аллилуев был сыном писательницы Анны Аллилуевой, которая приходилась родной сестрой второй супруге Сталина Надежде Аллилуевой.

Ранее ушел из жизни народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев. Деятелю культуры было 83 года.

Филармония писала, что благодаря руководству Гусева оркестр получил возможность выступать с ведущими исполнителями России, в числе которых Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Ирина Долженко, Зураб Соткилава и многие другие. Дирижер проработал в Русском академическом оркестре более 50 лет и свыше 45 лет возглавлял его.

До этого стало известно о смерти журналиста, сценариста «Бандитского Петербурга», основателя Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news Андрея Константинова. Мужчина скончался на 61-м году жизни, его тело было найдено в его квартире в Санкт-Петербурге. Константинов на протяжении последнего года тяжело болел.