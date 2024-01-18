Усачевские бани горят в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел на территории Усачевских бань в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, вызов на пульт сотрудников пожарных служб поступил около 07:00, возгорание началось в одном из помещений на втором этаже здания.

Канал уточнил, что огонь уже перекинулся на мансарду. На месте происшествия работают пожарные. Информация о причинах инцидента на данный момент неизвестна.

Усачевские бани являются постройкой XX века. В 1934 году они были одними из крупнейших подобных заведений в Москве. Их посещала столичная элита, а в свое время туда приезжали Юрий Гагарин и Юрий Никулин.

Ранее сообщалось о пожаре на юге-западе Москвы. Возгорание случилось на 11-м этаже жилого дома. В результате происшествия погибла пенсионерка, она отравилась продуктами горения. Предварительной причиной происшествия называется неосторожное обращение с огнем в результате курения.

Также стало известно, что в Ростовской области загорелся Шахтинский полиэфирный завод. Предварительно, горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. На предприятии есть пострадавшие — женщина с переломом ноги и мужчина с ожогами.