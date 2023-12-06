Уроженец Омска отправил москвичке дикпик и рискует сесть на шесть лет Baza: в Москве задержали мужчину за отправку непрошенного дикпика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали уроженца Омска, который без спроса отправил 36-летней предпринимательнице фотографию своего полового члена, сообщает Telegram-канал Baza. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

36-летняя москвичка, работающая гендиректором строительной компании, обратилась в полицию 22 ноября. Она пожаловалась на мужчину, который без спроса прислал ей в личные сообщения фотографию своего полового члена. Следователи начали расследование и установили личность подозреваемого.

Отправителем оказался 41-летний уроженец Омска, его задержали 5 декабря. В полиции возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении порнографических материалов.

Ранее сообщалось, что в поселке Приютово в Белебеевском районе Башкирии 18-летняя студентка обменивалась интимными фотографиями с третьеклассником. Переписку обнаружила мать мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина, угрожая 16-летней девушке сливом ее интимных фото, заставил ее заниматься проституцией. Злоумышленник познакомился с несовершеннолетней в Сети и после непродолжительного общения предложил обменяться интимными фото. Когда девушка отправила нюдс, мужчина начал угрожать ей публикацией снимков.