В Москве ураган повалил дерево с осиным ульем на девушку

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве девушка пострадала из-за упавшего при порывах ветра дерева, на котором был осиный улей, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, укусы насекомых спровоцировали аллергическую реакцию. Пострадавшая смогла самостоятельно вызвать медиков.

Теперь рука не сжимается и онемела. Рядом детский сад, как бы не пострадали дети, — пожаловалась она.

Отмечается, что из-за падения дерева оказались повреждены пять автомобилей. Как сообщает «Московский Комсомолец», на Кировоградской улице из-за сильного ветра светофор рухнул на голову 14-летнего подростка. Пострадавшему вызвали скорую помощь.

Из-за плохих погодных условий в столице временно закрыли Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Власти Москвы перевели городские службы в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство вывели 1,5 тысячи аварийных бригад.

По прогнозам синоптиков, стихия продолжит бушевать в столице до 20:00 4 октября, порывы ветра могут достигать 20 м/с, пройдут дожди, местами грозы. В МЧС попросили граждан по возможности не покидать помещения, а водителей за рулем — не отвлекаться от дороги.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал на первую неделю октября в России температуру воздуха выше климатической нормы. Заморозки ожидаются в регионах Урала и Сибири, но им на смену быстро придет потепление.