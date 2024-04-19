Ураган снес металлический лист с крыши здания в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Москве ураганный ветер снес металлический лист с крыши пятиэтажного здания, сообщает «360». Источник издания в экстренных службах рассказал, что инцидент произошел на улице Машиностроения вблизи станции метро «Дубровка».

Как отметил источник, сообщение о повреждении крыши поступило в спасательные службы около 15:30. Металлический лист оторвался от крыши офисного здания и упал на тротуар. Пострадавших нет. На место происшествия прибыли спасатели.

Кроме того, из-за ветра в столице повалило несколько деревьев. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей, что непогода продлится до вечера 19 апреля. Там попросили быть внимательными во время нахождения на улице.

В пресс-службе объединенной дирекции «Мосгорпарк» ранее сообщили, что парки Москвы были закрыты 19 апреля из-за прогнозируемой непогоды. Там уточнили, что проинформируют об их открытии отдельно. По данным комплекса городского хозяйства столицы, в городе ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.

Эксперт по безопасности Сергей Гринин в связи с непогодой в столице посоветовал не находиться рядом с шаткими конструкциями. По его словам, не стоит оставаться около деревьев и рекламных щитов при ураганном ветре.