Житель Москвы попытался вскрыть банкомат на улице Лесная, сообщила столичная прокуратура. По данным ведомства, мужчина хотел снять деньги со своей карты, однако вместо этого он открыл нижнюю дверцу терминала и начал взламывать сейф. Несколько предпринятых попыток оказались неудачными.
39-летний мужчина хотел снять наличные со своей кредитной карты, но, подойдя к банкомату на ул. Лесная, у него возник умысел похитить оттуда деньги. Злоумышленник вскрыл нижнюю дверцу банкомата, обеспечив себе доступ к сейфу, в котором находились денежные средства в размере более 8 млн рублей <...> После несколько неудачных попыток злоумышленник начал выходить из помещения, — говорится в сообщении.
Жителя столицы не смутили ни камеры видеонаблюдения, ни сигнализация. В какой-то момент он прекратил свои преступные действия и решил удалиться, однако уже на выходе его задержали сотрудники полиции. Из-за произошедшего обвиняемый был заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в Бурятии местный житель обокрал пенсионерку на 89 тысяч рублей. Ему удалось потратить лишь 23 тысячи рублей, поэтому «сдачу» он решил вернуть. Деньги он подбросил в галошу женщины.