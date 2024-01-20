Упертый москвич пытался вскрыть банкомат, но потерпел неудачу Прокуратура Москвы сообщила о задержании мужчины за попытку вскрыть банкомат

Житель Москвы попытался вскрыть банкомат на улице Лесная, сообщила столичная прокуратура. По данным ведомства, мужчина хотел снять деньги со своей карты, однако вместо этого он открыл нижнюю дверцу терминала и начал взламывать сейф. Несколько предпринятых попыток оказались неудачными.

39-летний мужчина хотел снять наличные со своей кредитной карты, но, подойдя к банкомату на ул. Лесная, у него возник умысел похитить оттуда деньги. Злоумышленник вскрыл нижнюю дверцу банкомата, обеспечив себе доступ к сейфу, в котором находились денежные средства в размере более 8 млн рублей <...> После несколько неудачных попыток злоумышленник начал выходить из помещения, — говорится в сообщении.

Жителя столицы не смутили ни камеры видеонаблюдения, ни сигнализация. В какой-то момент он прекратил свои преступные действия и решил удалиться, однако уже на выходе его задержали сотрудники полиции. Из-за произошедшего обвиняемый был заключен под стражу.

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