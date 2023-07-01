Стала известна судьба человека, упавшего под поезд в Москве Упавший на рельсы в московском метро мужчина выжил

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Упавший вечером 1 июля на рельсы московского метро мужчина выжил, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в структуре здравоохранения. Пассажир упал с платформы под поезд на станции метро «Каширская».

Рабочие сразу отключили напряжение контактного рельса. На некоторое время движение на юге зеленой ветки приостановилось. В 19:43 человека подняли на платформу, движение возобновилось.

Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

В начале июня в столичном метро произошел сбой из-за человека на путях. В связи с инцидентом не было движения на участке фиолетовой ветки от станции «Таганской» до «Выхино», поезда в обратном направлении следовали с задержками.

В мае на Кольцевой линии метро на станции «Белорусская» пьяный мужчина упал на пути и выжил после того, как ему на помощь пришел другой москвич, спрыгнувший на рельсы и начавший сигнализировать машинисту приближающегося поезда, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.