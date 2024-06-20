Упавшее дерево повредило газовую трубу в Москве

Фото: Мобильный репортер /Агентство «Москва»

Повреждение газовой трубы в Бабушкинском районе Москвы произошло из-за падения дерева, сообщает «360». Из-за утечки газа были эвакуированы два подъезда многоквартирного дома, где проживают примерно 30 человек.

Жильцов временно разместили в ТЦ «Радужный». По предварительным данным, никто не пострадал. Авария была ликвидирована к настоящему времени, и люди уже возвращаются обратно в свои квартиры.

Ранее сообщалось, что экстремальные погодные условия, которые наблюдаются в Москве, сохранятся до конца суток. Горожанам следует быть предельно осторожными. Им рекомендуется не покидать свои дома без особой необходимости. В настоящее время специалисты городских служб ликвидируют последствия мощного ливня.

20 июня на Москву обрушился ураган, получивший название «Эдгар». По последним данным, погибли два человека, пострадали еще 16. Более 40 машин были повреждены.

Одну женщину сдуло ветром в Царицынский пруд, но ее удалось спасти сотрудникам МЧС, которые прибыли с катером и вытащили ее из воды. Водитель иномарки, на которого упало большое дерево, чудом выжил. Спасатели распилили ствол дерева и госпитализировали пострадавшего.