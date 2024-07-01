Упавшее дерево насмерть зашибло женщину возле парка Победы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве недалеко от парка Победы 36-летнюю женщину зашибло насмерть упавшим деревом, она скончалась, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». В момент происшествия погибшая выносила мусор, инцидент произошел на проспекте Юрия Гагарина.

Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» также сообщает, что в Петербурге и Ленобласти имеются погибшие и пострадавшие во время бури. Кроме того, очевидцы сообщают, что дерево упало на людей в поселке Тайцы. Информация об их состоянии уточняется.

Ранее мощный ураган разбушевался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На кадрах, оказавшихся в распоряжении редакции NEWS.ru, видно, как штормовой ветер, порывы которого достигают до 27 м/с, сносит деревья, а ливень заполняет улицы водой.

Перед этим научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что пик жары настигнет Москву 3 июля. Синоптик подчеркнул, что в середине следующей недели ожидается до 35 градусов тепла. По его словам, это сильная и опасная жара, которая представляет вред для людей.

До этого врач-эндокринолог Наталия Тананакина посоветовала при наступлении жары завтракать и обедать пораньше, а ужинать после захода солнца. По ее словам, питание летом должно быть сбалансированным и обогащенным различными витаминами и минералами.