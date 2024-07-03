Умершего на высоте 30-этажного дома крановщика могли погубить наркотики РИА Новости: крановщик в Москве мог умереть от передозировки наркотиками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Причиной смерти крановщика, который скончался на высоте 30-этажного дома на строительной площадке жилого комплекса HIGH LIFE в Даниловском районе Москвы, могла стать передозировка наркотиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, для установления точной причины смерти назначены экспертизы.

По предварительной информации, смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами, — сказал он.

Трагедия произошла утром 3 июля. О том, что с крановщиком произошла нештатная ситуация, сообщили пришедшие на смену строители. Один из них поднялся в кабину крана и увидел, что мужчина без сознания. Он отметил, что тот уже «был холодный».

Позднее опубликовали видео транспортировки тела крановщика. Согласно видеозаписи, спасатели протянули трос между кабиной и последними этажами строящегося высотного здания. По нему эвакуировали труп работника. Альпинисты долго не могли к нему подобраться из-за жары и сильного ветра.

Ранее на севере Москвы от жары загорелся башенный кран. На кадрах видно, что кабина находилась на уровне 25-го этажа. Отмечалось, что искры падают прямо на стоящую рядом дизельную станцию, была угроза воспламенения топлива и перекидывания огня на близлежащее здание.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.