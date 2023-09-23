Основатель фонда «Добродетель» Косов умер после концерта Саруханова

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Юрий Косов

Основатель благотворительного фонда «Добродетель», писатель Юрий Косов скончался в Москве после концерта певца Игоря Саруханова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Причина его смерти устанавливается.

Косов умер накануне в отеле на Новинском бульваре, где проходил квартирник Саруханова. После концерта зрители нашли писателя лежащим без сознания в раздевалке отеля и вызывали скорую помощь.

Приехавшие на место врачи не смогли его реанимировать и констатировали смерть, — сказал собеседник агентства.

Косову было 62 года. Он автор книг «Магия детских желаний» и «Благодарность». Основанный им фонд «Добродетель» занимается поддержкой социальных проектов, которые направлены на раскрытие талантов детей.

На прошлой неделе на 95-году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов. Он скончался после длительной и тяжелой болезни. В окружении Добронравова рассказали, что в последнее время он переживал непростые времена, поскольку не мог ходить. По их словам, деятель искусства умер в реанимации. Супруга Добронравова, композитор Александра Пахмутова, всегда была рядом с ним. В последнее время пара большую часть времени жила в санатории.