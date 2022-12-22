Умер бывший комендант дачи генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и подполковник КГБ СССР Олег Сторонов, сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Татьяну Чеботареву. По ее словам, Сторонову было 80 лет, он не болел и эта новость была неожиданная.
Отец не болел, умер неожиданно. Ему было 80 лет, — сказала Чеботарева.
Подполковник «девятки» — 9-го управления КГБ СССР (сейчас Федеральная служба охраны), отвечавшего за безопасность первых лиц государства, — Сторонов прослужил комендантом дачи Брежнева «Заречье-6» в ближнем Подмосковье около 14 лет.