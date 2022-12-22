Умер комендант дачи Брежнева Умер комендант дачи Брежнева Олег Сторонов

Фото: Василий Малышев/РИА Новости

Леонид Ильич Брежнев (слева) на загородной даче в Подмосковье.

Умер бывший комендант дачи генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и подполковник КГБ СССР Олег Сторонов, сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Татьяну Чеботареву. По ее словам, Сторонову было 80 лет, он не болел и эта новость была неожиданная.

Отец не болел, умер неожиданно. Ему было 80 лет, — сказала Чеботарева.

Подполковник «девятки» — 9-го управления КГБ СССР (сейчас Федеральная служба охраны), отвечавшего за безопасность первых лиц государства, — Сторонов прослужил комендантом дачи Брежнева «Заречье-6» в ближнем Подмосковье около 14 лет.