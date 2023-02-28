Умер бывший советник Кадырова Петр Чувилин

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Петр Чувилин

Умер бывший банкир и экс-советник главы Чечни Рамзана Кадырова Петр Чувилин, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным СМИ, он скончался 27 февраля в частной клинике в московском районе Отрадное.

Он долго болел и у него развился сепсис, — сказал собеседник издания.

В 2016 году Чувилин был осужден по делу о покушении на мошенничество. Кроме того, он давал показания по делу экс-полковника Захарченко и ряду других громких разбирательств.

Накануне на 72-м году жизни умер российский политолог Глеб Павловский. Последнее время он тяжело болел. В 1995 году он основал Фонд эффективной политики, который позднее занимался кампанией будущего президента России Владимира Путина. В 2004 году Павловский был занят в предвыборном штабе украинского политика Виктора Януковича.

Ранее на 86-м году ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев. Артист работал в театре «Ленком» на протяжении почти 60 лет — с 1967 года. Он запомнился зрителям по ролям в кинолентах «Каменная башка», «Чайка», «Олигарх», «Досье детектива Дубровского», «Поминальная молитва», «Самый последний день», «Убить дракона» и «Баллада о старом оружии».