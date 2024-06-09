Улицы города могут уйти под воду: на Москву надвигается жуткий «мегаливень»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в среду, 12 июня, в Москве ожидается «мегаливень». Что об этом известно?

Что за «мегаливень» пройдет в Москве

По словам Тишковца, в российской столице за предстоящие пять дней может выпасть около 100 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы.

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящими тропическими ливнями: например, в столице в сумме за пять суток прогнозируется около 100 мм осадков (столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный), или 130% от месячной нормы. Учитывая, что в Москве уже выпало 90% от всего объема июня, месячный лимит будет перевыполнен во вторник», — сообщил он.

Метеоролог отметил, что в среду, 12 июня, в Москве пройдет «мегаливень», ожидаются град и грозы в течение всего дня.

«При этом если в понедельник на столицу прольется не более 6 мм дождя, то 11 июня прогнозируется 21 мм небесной влаги, а в среду ожидается залповый „мегаливень“ интенсивностью до 41 мм, что составляет половину всей июньской нормы. В этот день пик тропических ливней и сильных гроз с градом придется на период с 15 до 21 часа, когда очень вероятными будут серьезные подтопления. Кроме того, по метеостатистике, такой силы дождь в День России не выпадал никогда за всю новейшую историю нашей страны. Скорее всего, падет предыдущий суточный рекорд осадков — 34,1 мм, зафиксированный в 1995 году. В последующие сутки осадки ослабеют, но все равно будут носить ливневый характер — в четверг в осадкомер еще попадет 19 мм, а в пятницу — 11 мм», — написал Тишковец.

Синоптик заявил, что в дневные часы в столице на протяжении всех рабочих дней ожидается от 20 до 25 градусов тепла.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в начале следующей недели

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в комментарии NEWS.ru сообщил, что 10 и 11 июня в столице прогнозируются кратковременные проливные дожди и теплая погода.

«На следующей неделе ожидается очередной всплеск тепла. Температура днем составит плюс 24–28 градусов, преимущественно будет облачно. В понедельник и вторник, 10 и 11 июня, прогнозируются кратковременные дожди. Местами возможны грозы и даже град», — отметил он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанда, теплая погода ожидается в Москве в течение всей рабочей недели и температура воздуха превысит климатическую норму на три-четыре градуса, поскольку над центром Европейской России господствует циклоническая деятельность.

По информации центра «Фобос», в Москве 10 июня в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и возможна гроза. Ночью — от плюс 15 до плюс 17 градусов. Днем — от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. 11 июня прогнозируется переменная облачность, сильный дождь и возможна гроза. Ночью — от 16 до 18 градусов тепла. Днем — от 20 до 22 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный, умеренный.

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