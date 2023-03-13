Украинский фигурист получил ранение в Москве и решил уехать из России SHOT: украинский фигурист Даниил Семко попал в московскую больницу с ножевым ранением

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Даниил Семко и Мария Игнатьева

Telegram-канал SHOT сообщает, что 22-летний уроженец Одессы, фигурист Даниил Семко получил ранение ножом в Москве, после чего попал в больницу. По его словам, он «зацепился за чью-то сумку с чем-то острым». Он рассказал, что хочет уехать из России.

По информации SHOT, Семко сообщил врачам Боткинской больницы, что в толпе у Петровского парка столкнулся с неизвестным мужчиной, после чего почувствовал боль в бедре и увидел ранение. Мужчина, у которого в сумке было «что-то острое», с места скрылся.

Канал пишет, что после этого рассказа врачи вызвали сотрудников полиции, которым раненый спортсмен сообщил, что не имеет претензий к незнакомцу, за чью сумку он «сильно зацепился и поцарапался».

Даниил Семко — украинский танцор на льду, выступавший за Венгрию. В последнее время он работал тренером в Москве.

Ранее 42-летний мужчина с ножом напал на посетителей городского рынка в Ницце. В результате его действий два человека получили легкие телесные повреждения. Нападавший был арестован и отправлен на допрос.

В декабре прошлого года в драке после ссоры в кафе Саранска погиб чемпион России по велогонкам BMX Владимир Левин. В ночь на 24 декабря между 41-летним Левиным и незнакомым ему 28-летним местным жителем произошел конфликт. Позже днем мужчины встретились на улице Гагарина для дальнейшего разбирательства. Между ними завязалась драка, в ходе которой спортсмена ударили ножом.