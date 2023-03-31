Украинец украл 200 фирменных пакетов из ЦУМа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание ЦУМа в Москве

Украинец украл 200 фирменных пакетов из столичного ЦУМа, сообщает Telegram-канал Mash. Для этого мужчина устроился курьером в компанию, которая занимается поставками в универмаг.

29-летний Евгений Матийчук приехал в Москву из Винницкой области, после чего получил необходимые документы и начал работать водителем. Несколько месяцев он возил товар в ЦУМ, однако последний рейс стал роковым.

Выгрузив свои коробки, Матийчук заметил еще две, в которых лежали фирменные пакеты универмага. Он незаметно закинул их в кузов и уехал.

Позднее водителя вычислили, задержали и возбудили уголовное дело о краже. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей. Похищенные пакеты изъяли.

Ранее 51-летний москвич хотел сдать в полицию 25-летнюю украинку, которую пригласил на застолье с улицы. После нескольких рюмок девушка призналась, что приехала в Москву с Украины и выступает против СВО. С ее слов, она даже делала схроны с оружием в Запорожье.