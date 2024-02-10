Украина лишилась здания своего посольства в Москве РИА Новости: Москва расторгла договор аренды с посольством Украины

Москва расторгла договор аренды с посольством Украины в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Как отмечается, это стало ответной мерой на аналогичное решение Киевского городского совета от апреля 2023 года.

По дошедшим до нас сведениям, договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут, но ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимание, — приводит слова источник агентство.

Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность выпуска долговых обязательств для финансирования Украины с использованием замороженных активов РФ в качестве залога. По данным FT, западные партнеры Киева могут потребовать от России, чтобы она погасила этот долг, в противном случае заблокированные активы будут конфискованы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ответные меры на попытки Запада использовать замороженные российские активы. По ее словам, правительство страны рассматривает целый ряд вариантов оказания давления на тех, кто хочет нажиться на имуществе россиян. Она предупредила, что любые лица и фонды, которые решатся на приобретение соответствующих облигаций, станут кандидатами на попадание под контрмеры, включая финансовые и имущественные.