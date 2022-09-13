Угрожавший сбросить дочь с балкона москвич признал вину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, угрожавший сбросить дочь с балкона в доме, расположенном на востоке Москвы, в ходе допроса признал свою вину, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета. Против жителя столицы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка.

27-летний подозреваемый в покушении на убийство дочери задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе допроса он признал свою вину, — сообщает управление.

Отмечается, что мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки состояния здоровья.

Также в рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по ст. 293 УК РФ (халатность).

Накануне мать ребенка объяснила поступок мужа белой горячкой. Женщина рассказала, что она отошла на молочную кухню, но та оказалась закрыта, поэтому мать ребенка пошла к другому пункту. Муж не поверил женщине, посчитав, что она придумала эту историю.