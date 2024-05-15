Угрожавшего расправой участникам СВО блогера отправили за решетку Угрожавшего участникам СВО блогера Соколовского арестовали на два месяца

Фото: t.me/moscowcourts*

Александр Соколовский

Зеленоградский районный суд города Москвы постановил арестовать блогера Александра Соколовского, который оскорблял участников специальной военной операции (СВО) и угрожал им расправой, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Обвиняемый арестован до 13 июля 2024 года.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании блогера, который угрожал участникам спецоперации расправой. Им оказался 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В квартире задержанного провели обыск, изъяты компьютерная техника и средства мобильной связи.

Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что задержанный в Зеленограде блогер извинился за слова в адрес участников специальной военной операции. По его словам, это был низкий поступок с его стороны и он готов понести наказание.