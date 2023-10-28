После истязаний младенца в захламленной квартире возбудили уголовное дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью восьмимесячного мальчика, обнаруженного в квартире в центре Москвы, сообщает столичный СК РФ в Telegram-канале. По подозрению в истязаниях ребенка задержана его мать, ее допрашивают.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что у следователей возникли вопросы не только к 31-летней матери госпитализированного мальчика, но и к ее сожителю. Столичная прокуратура публиковала фото захламленной квартиры, где нашли младенца с многочисленными травмами. Ребенок экстренно госпитализирован в столичную больницу, где ему оказывается помощь.

До этого под Волгоградом задержали 29-летнюю женщину, которая несколько месяцев избивала и унижала шестилетнюю падчерицу с инвалидностью. Воспитателям в детсаду женщина объясняла синяки на теле у девочки частыми падениями. В полицию о происходящем в семье сообщили соседи, которые ежедневно слышали из квартиры плач ребенка. Сама задержанная призналась, что не испытывала к девочке жалости.