В Москве прекратили дело против высадившего участников СВО мигранта

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Киргизский гражданин, работавший таксистом в России и высадивший из своего автомобиля участников военной операции на Украине, был оправдан, и уголовное дело против него было прекращено Следственным комитетом России, сообщает МИД республики. В сообщении говорится, что министерство оказало консульско-правовую помощь своему гражданину и выразило просьбу об объективном рассмотрении дела.

В связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что таксист в Москве высадил из автомобиля участников спецоперации. При этом военные говорили, что причиной инцидента стало обсуждение теракта в «Крокус Сити Холле». Один из участников СВО отметил, что водитель остановил автомобиль на МКАД и потребовал от военных покинуть салон. Получив отказ, он выбежал на проезжую часть и попросил помощи у двух «таких же его собратьев» таксистов.

До этого в Калужской области толпа пьяных мужчин избила до потери сознания участника специальной военной операции. В больнице ему диагностировали перелом костей лица и нижней стенки правой глазницы.