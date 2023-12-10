Уголовное дело возбудили после нападения овчарки на младенца в Новой Москве

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Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту нападения немецкой овчарки на трехмесячного ребенка в Новой Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате укусов ребенок был госпитализирован с множественными ранами. Отмечается, что следователи проводят проверку для установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), — сказано в публикации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что матери пострадавшего ребенка грозит уголовное дело и, возможно, длительный срок лишения свободы. По его словам, действия женщины создали опасность не только для ее сына, но и для других людей.

Как сообщалось, собака напала на ребенка во время прогулки, когда его мать на несколько минут зашла домой. Вернувшись, она увидела, что пес вытащил младенца из коляски и треплет на снегу. В результате мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные раны живота, спины и ног. По словам матери младенца, овчарке три года. Она часто гуляла по участку у дома без поводка, поскольку до инцидента агрессии не проявляла. Саму собаку в ближайшее время заберет заводчик, у которого семья пострадавшего ребенка покупала животное.