«Уголовка, а не томный вечер»: Росгвардия испортила москвичу выходной Москвич объяснил паникой попытку украсть три бутылки виски из магазина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в краже трех бутылок виски в супермаркете, сообщили NEWS.ru в пресс-службе силового ведомства. При задержании подозреваемый посетовал на свою рассеянность. Росгвардейцам он пояснил, что запаниковал из-за обнаруженной пропажи телефона и устремился к выходу, где его попытался задержать охранник «непонятного вида». Эти объяснения не спасли подозреваемого от возбуждения уголовного дела. Стоимость украденного товара превышала семь тысяч рублей по закупочной цене.

31-летний москвич набил рюкзак тремя бутылками виски, но откупорить не успел. Из магазина на юго-западе столицы поступил сигнал, мол, потенциальный покупатель оказался правонарушителем. <...> Правонарушитель попытался все списать на свою рассеянность и забывчивость, но ему не поверили. Теперь за кражу мужчине грозит статья, а не томный вечер со стаканом дорогостоящего выдержанного односолодового напитка, — рассказали в Росгвардии.

Ранее на востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на охранника магазина. Мужчина пытался вынести из магазина алкоголь, но на выходе путь ему преградил охранник. В момент потасовки злоумышленник вынул из кармана кофты нож и нанес удар сотруднику.