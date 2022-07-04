УФАС раскрыло картельные сговоры со спортоборудованием в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивная площадка

Московское Управление федеральной антимонопольной службы раскрыло два картельных сговора на рынке спортивного оборудования. В обоих преступлениях фигурировала компания «Проспортсервис», передает АБН.

В первом сговоре фигурируют две компании ООО «Проспортсервис» и ООО «Спортика», участвовавшие в аукционе на поставку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. Начальная (максимальная) цена контрактов (НМЦК) аукциона составила 338,2 млн рублей. После снижения цены на 6,5% контракты на сумму 320,9 млн рублей достались «Спортика», — пишет издание.

Второй инцидент случился на торгах по поставке спортивного оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов. Под суд вновь попала компания «Проспортсервис» и их мнимый конкурент ООО «Стадиотек». В результате махинаций первая фирма сумела выиграть контракты на общую сумму 538,5 млн рублей. По данным УФАС, всем участникам картельного сговора грозит административный штраф, размер которого может составлять до 50% от начальной стоимости торгов.

Ранее в отношении двух сахарных заводов в Павловском и Тихорецком районах Краснодарского края завели уголовное дело. Региональное УФАС выявило в действиях руководства предприятий признаки картельного сговора из-за одновременного повышения оптово-отпускных цен более чем на 30%.