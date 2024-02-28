Удар током от провода Apple убил подростка в Подмосковье В Ногинске подросток получил удар током от сломанного провода для IPhone и умер

В подмосковном Ногинске 17-летний подросток умер в результате удара током от замотанного провода для подзарядки IPhone, сообщает Telegram-канал Mash. Трагедия произошла, когда он разговаривал со своей возлюбленной по телефону.

Девушка рассказала журналистам, что во время разговора юноша неожиданно вскрикнул, после чего связь с ним оборвалась. Она пыталась дозвониться до возлюбленного, но тщетно.

Тело подростка с сильным ожогом от уха до плеча обнаружила его мать этим утром. Рядом с ним лежал обгоревший IPhone, подключенный к зарядке перемотанным скотчем проводом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за таяния снега оказался подтоплен продуктовый магазин. На кадрах с места происшествия было видно, что вода затопила пол торгового зала. Отмечалось, что в результате происшествия одна из покупательниц ретейлера получила удар током.

До этого в Екатеринбурге двухлетний ребенок погиб от удара током. Трагедия произошла в квартире в Железнодорожном районе. Вместе с ней в доме находились отец, старший брат и сестра. Мать в это время была на работе. Дети играли и смотрели телевизор.

Лежащего без сознания ребенка отец обнаружил, когда проснулся. Он накинул на нее верхнюю одежду и повез на работу к матери. Там вызвали скорую помощь, прибывшая бригада констатировала смерть.