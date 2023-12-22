Удаление зуба обернулось реанимацией для жителя Москвы Москвич попал в реанимацию после удаления зуба в Твери

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В Москве местный житель оказался в реанимации после удаления зуба в Твери, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». У него началось сильное воспаление и обширный отек. Мужчина планирует подать в суд на тверских стоматологов после восстановления в связи с тяжелыми последствия для здоровья.

32-летний пострадавший находился в Твери, когда решил посетить стоматолога в связи с зубной болью. В клинике врачи пришли к заключению о проведении операции. Мужчина заявил, что ему «крайне грубо» удалили зуб.

Как потом оказалось, часть корня осталась в лунке, — рассказал он.

Через день пострадавший заметил, что у него опухает шея, за день отек увеличился очень сильно. Мужчине стало трудно разговаривать, глотать и открывать рот. Он вызвал скорую и его срочно доставили в ГКБ Иноземцева.

Была флегмона и угроза асфиксии, провели срочную операцию. Я поражен тем, какие профессионалы работают и в отделении реанимации, и в отделении челюстно-лицевой хирургии ГКБ Иноземцева. <...> Меня просто вытащили с того света, процесс был очень стремительный, гной пошел уже в грудную клетку, — сказал пациент.

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