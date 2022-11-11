На юго-западе Москвы задержали 54-летнего учителя основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) за попытку совращения 15-летней ученицы, сообщает «MK». Девочка утверждает, что педагог приставал к ней и слал порнографические ролики.
Мать школьницы рассказала, что мужчина приглашал школьницу в кафе, задавал ей вопросы о семье и проявлял интерес. Вскоре он начал общаться с потерпевшей в социальной сети на интимные темы. Однажды задержанный пригласил несовершеннолетнюю в кабинет и стал приставать.
В итоге девочка рассказала обо всем матери, а та заявила на учителя в полицию. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК – развратные действия и распространение порнографии.
Ранее Мещанский суд Москвы приговорил к 13 годам строгого режима преподавателя математики из Московского государственного университета (МГУ) Евгения Золина по делу о домогательствах до несовершеннолетних. По материалам дела, Золин в свободное от работы время домогался девочек 11 и шести лет, одну из них он встретил во дворе, а другая приходила в гости к его сыну.