Учителя ОБЖ задержали за домогательства к школьнице В Москве задержали 54-летнего учителя ОБЖ за домогательства к 15-летней школьнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы задержали 54-летнего учителя основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) за попытку совращения 15-летней ученицы, сообщает «MK». Девочка утверждает, что педагог приставал к ней и слал порнографические ролики.

Мать школьницы рассказала, что мужчина приглашал школьницу в кафе, задавал ей вопросы о семье и проявлял интерес. Вскоре он начал общаться с потерпевшей в социальной сети на интимные темы. Однажды задержанный пригласил несовершеннолетнюю в кабинет и стал приставать.

В итоге девочка рассказала обо всем матери, а та заявила на учителя в полицию. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК – развратные действия и распространение порнографии.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил к 13 годам строгого режима преподавателя математики из Московского государственного университета (МГУ) Евгения Золина по делу о домогательствах до несовершеннолетних. По материалам дела, Золин в свободное от работы время домогался девочек 11 и шести лет, одну из них он встретил во дворе, а другая приходила в гости к его сыну.