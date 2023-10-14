Учитель ОБЖ умер в школе в Зеленограде MК.RU: учитель ОБЖ умер в школе № 1151 в Зеленограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учитель основ безопасности жизнедеятельности скончался в одной из школ Зеленограда. Как сообщает МК.RU, преподаватель остался после уроков в учебном заведении и почувствовал себя плохо. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

MК.RU отмечает, что 61-летний учитель умер вечером 13 октября в школе № 1151. Его пытались спасти ученики, которые были в учебном заведении. На место ЧП была вызвана служба скорой помощи, но прибывшие врачи только констатировали смерть мужчины.

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