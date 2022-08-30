Ученый предупредил о последствиях утечки брома во Владыкино Доктор наук Мажуга заявил, что разлитый во Владыкино бром может вызвать сильнейшие ожоги

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Бром является тяжелым веществом, которое обладает сильным токсическим эффектом, и способно вызывает как внешние, так и внутренние ожоги тела, рассказал в беседе с NEWS.ru научный руководитель российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, доктор химических наук, Александр Мажуга. По его словам, при попадании брома на кожу необходимо срочно промыть пораженную зону чистой водой.

Бром - это галоген, соединение опасное, и при вдыхании, и при попадании на кожу это соединение обладает сильным токсическим эффектом. При попадании на кожу вызывает ожоги, при вдыхании — соответствующие проблемы, связанные с трудностями с дыханием, внутренними ожогами. При попадании брома на кожу надо промыть раствором сразу и обратиться к врачу. Они не смертельны, но оставляют след, — заявил специалист.

Также он выразил сомнение, что разлитое на станции метро «Владыкино» вещество действительно является бромом. Он утверждает, что его легко заметить по резкому запаху и характерному окрасу паров. При этом небольшого количества брома будет недостаточно для массового отравления.

Небольшого объема недостаточно для негативного эффекта для тех, кто был на станции. А запах был бы, у брома очень сильных запах, плюс его видно - это окрашенная жидкость, когда он начинает лететь, то это туман красно-бурого цвета. Перепутать бром с чем-то другим сложно, его легко обнаружить, — уверяет Мажуга.

Ранее в Москве закрыли станцию метро «Владыкино». Причина закрытия пока неизвестна. Однако отмечается, что на станции мужчина случайно разбил банку с бромом возле входа. Сейчас ожидается прибытие специалистов для дезактивации и промывки места разлива брома.

Некоторые пассажиры сообщали, что они почувствовали «резкий и достаточно едкий запах». У некоторых началось головокружение. Отмечается, что на станции пахло хлором или белизной.