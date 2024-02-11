Учеников московской школы-интерната госпитализировали с отравлением Пятерых учеников школы им. Колмогорова госпитализировали с кишечной инфекцией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московской школе-интернате им. А. Н. Колмогорова выявили острую кишечную инфекцию среди воспитанников, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что инфекцию обнаружили у 17 детей, пятеро из них госпитализированы. В настоящий момент всех проживающих в общежитии школы детей осматривают медработники, также выдано предписание о приостановлении работы пищеблока.

Специалисты <...> выехали для эпидрасследования по факту острой кишечной инфекции среди воспитанников школы-интерната СУНЦ МГУ им. А. Н. Колмогорова. В настоящее время госпитализированы пять человек, еще 12 — с менее выраженными симптомами изолированы, находятся под наблюдением врачей, — говорится в сообщении.

Ранее случай массового отравления был зафиксирован в Кировской области после обеда в школьной столовой. Пищевое отравление было диагностировано по меньшей мере у 16 детей из села Калинино, они были госпитализированы. Врачи оценили состояние учащихся СОШ им. генерал-лейтенанта Асапова как стабильное. По факту произошедшего начали проверку. Предполагалось, что инцидент произошел из-за нарушения технологии приготовления блюд.

До этого стало известно, что в столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета отравились полсотни студентов. У большинства пострадавших заболевание протекало в форме острого гастроэнтерита, однако также фиксировались случаи заражения сальмонеллезом.